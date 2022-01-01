Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-600
Арт. Х103161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|23
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Габариты, мм
|360x375x925
- Аппарат высокого давления без нагрева воды Karcher HD 6/15 C EU 1.150-600 используется для эффективной и бережной очистки чувствительных поверхностей. Предназначен для коммунальных служб и клининговых компаний. Рукоятка пистолета имеет мягкую накладку, что способствует увеличению комфорта при использовании агрегата. Предусмотрена плавная регулировка давления и потока для экономного расходования воды.
Преимущества
- Пистолет с мягкой накладкой - комфорт
- Эргономичная конструкция пистолета для работы без утомления
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления без нагрева воды Karcher HD 6/15 C EU 1.150-600
- Плавная регулировка давления и потока
- Быстрая настройка благодаря опциям интегрированного хранения
- Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
- Мобильность
- Держатели аксессуаров
- Большой алюминиевый профиль обеспечивает устойчивость и простоту перемещения
- Небольшой вес и размеры
- Интегрированный держатель струйной трубки для удобства хранения