Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-600

Преимущества

Пистолет с мягкой накладкой - комфорт

Эргономичная конструкция пистолета для работы без утомления

Система защиты от перекручивания шланга (AVS)

Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления без нагрева воды Karcher HD 6/15 C EU 1.150-600

Плавная регулировка давления и потока

Быстрая настройка благодаря опциям интегрированного хранения

Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике

Мобильность

Держатели аксессуаров

Большой алюминиевый профиль обеспечивает устойчивость и простоту перемещения

Небольшой вес и размеры

Интегрированный держатель струйной трубки для удобства хранения

Аппарат высокого давления без нагрева воды Karcher HD 6/15 C EU 1.150-600 используется для эффективной и бережной очистки чувствительных поверхностей. Предназначен для коммунальных служб и клининговых компаний. Рукоятка пистолета имеет мягкую накладку, что способствует увеличению комфорта при использовании агрегата. Предусмотрена плавная регулировка давления и потока для экономного расходования воды.