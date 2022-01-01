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Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-600
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-600
    Арт. Х103161
    Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-600

      Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103161

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		23
      Габариты, мм
      		360x375x925
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления без нагрева воды Karcher HD 6/15 C EU 1.150-600 используется для эффективной и бережной очистки чувствительных поверхностей. Предназначен для коммунальных служб и клининговых компаний. Рукоятка пистолета имеет мягкую накладку, что способствует увеличению комфорта при использовании агрегата. Предусмотрена плавная регулировка давления и потока для экономного расходования воды.

        Преимущества

        • Пистолет с мягкой накладкой - комфорт
        • Эргономичная конструкция пистолета для работы без утомления
        • Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
        • Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления без нагрева воды Karcher HD 6/15 C EU 1.150-600
        • Плавная регулировка давления и потока
        • Быстрая настройка благодаря опциям интегрированного хранения
        • Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
        • Мобильность
        • Держатели аксессуаров
        • Большой алюминиевый профиль обеспечивает устойчивость и простоту перемещения
        • Небольшой вес и размеры
        • Интегрированный держатель струйной трубки для удобства хранения