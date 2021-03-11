Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)

Преимущества

Надежный и высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике

Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130

Трубка Multi-Jet 3-в-1: плоская струя, веерная струя, распыление чистящего средства

Пистолет высокого давления Full Control Plus с кнопками регулировки +/- и дисплеем для регулировки давления и дозирования чистящего средства

Система для чистящих средств Plug 'n' Clean - быстрое и удобное использование химии с аппаратом высокого давления

Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него

Барабан для намотки шланга

Телескопическая ручка изготовлена из высококачественного алюминия

Давление регулируется на пистолете

Удобная парковочная позиция позволяет разместить пистолет с насадкой непосредственно на аппарате во время коротких перерывов в работе

Производительность достигает 600 л/ч

Использование моющего средства помогает устранить въевшуюся грязь

Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 предназначен для мойки велосипедов, мотоциклов, автомобилей, очистки бассейнов, фасадов, садовых дорожек, мебели и инструментов. Оснащен выдвижной ручкой и колесами для удобства перемещения. На пистолете расположен ЖК-дисплей, отображающий показатели давления и концентрации чистящего средства. На трубке Multi-Jet 3-в-1 осуществляется выбор струи. Имеется режим для очистки чувствительных поверхностей. Бутыль с чистящим средством легко меняется одним движением.