Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
Арт. Х103248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|20
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Габариты, мм
|463x330x667
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- Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 предназначен для мойки велосипедов, мотоциклов, автомобилей, очистки бассейнов, фасадов, садовых дорожек, мебели и инструментов. Оснащен выдвижной ручкой и колесами для удобства перемещения. На пистолете расположен ЖК-дисплей, отображающий показатели давления и концентрации чистящего средства. На трубке Multi-Jet 3-в-1 осуществляется выбор струи. Имеется режим для очистки чувствительных поверхностей. Бутыль с чистящим средством легко меняется одним движением.
Преимущества
- Надежный и высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
- Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130
- Трубка Multi-Jet 3-в-1: плоская струя, веерная струя, распыление чистящего средства
- Пистолет высокого давления Full Control Plus с кнопками регулировки +/- и дисплеем для регулировки давления и дозирования чистящего средства
- Система для чистящих средств Plug 'n' Clean - быстрое и удобное использование химии с аппаратом высокого давления
- Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него
- Барабан для намотки шланга
- Телескопическая ручка изготовлена из высококачественного алюминия
- Давление регулируется на пистолете
- Удобная парковочная позиция позволяет разместить пистолет с насадкой непосредственно на аппарате во время коротких перерывов в работе
- Производительность достигает 600 л/ч
- Использование моющего средства помогает устранить въевшуюся грязь