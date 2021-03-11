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Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
4.3
12
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
    Арт. Х103248
    4.3
    12
    Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
    Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
    Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
    Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
    Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
    Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
      Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
      Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
      Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
      Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
      Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)
      Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)

      Мойка Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 (180 бар)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103248
      4.3
      12

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		20
      Габариты, мм
      		463x330x667
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 предназначен для мойки велосипедов, мотоциклов, автомобилей, очистки бассейнов, фасадов, садовых дорожек, мебели и инструментов. Оснащен выдвижной ручкой и колесами для удобства перемещения. На пистолете расположен ЖК-дисплей, отображающий показатели давления и концентрации чистящего средства. На трубке Multi-Jet 3-в-1 осуществляется выбор струи. Имеется режим для очистки чувствительных поверхностей. Бутыль с чистящим средством легко меняется одним движением.

        Преимущества

        • Надежный и высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
        • Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
        • Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130
        • Трубка Multi-Jet 3-в-1: плоская струя, веерная струя, распыление чистящего средства
        • Пистолет высокого давления Full Control Plus с кнопками регулировки +/- и дисплеем для регулировки давления и дозирования чистящего средства
        • Система для чистящих средств Plug 'n' Clean - быстрое и удобное использование химии с аппаратом высокого давления
        • Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него
        • Барабан для намотки шланга
        • Телескопическая ручка изготовлена из высококачественного алюминия
        • Давление регулируется на пистолете
        • Удобная парковочная позиция позволяет разместить пистолет с насадкой непосредственно на аппарате во время коротких перерывов в работе
        • Производительность достигает 600 л/ч
        • Использование моющего средства помогает устранить въевшуюся грязь