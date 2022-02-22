Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензорез Makita DPC 6430
5.0
2
Найти аналог
Бензорезы
    Бензорез Makita DPC 6430
    Арт. X12922325
    5.0
    2
    Бензорез Makita DPC 6430
    Бензорез Makita DPC 6430
    Бензорез Makita DPC 6430
    Бензорез Makita DPC 6430
    Бензорез Makita DPC 6430
    Бензорез Makita DPC 6430
    Бензорез Makita DPC 6430
    Бензорез Makita DPC 6430
      Бензорез Makita DPC 6430
      Бензорез Makita DPC 6430
      Бензорез Makita DPC 6430
      Бензорез Makita DPC 6430
      Бензорез Makita DPC 6430
      Бензорез Makita DPC 6430
      Бензорез Makita DPC 6430
      Бензорез Makita DPC 6430

      Бензорез Makita DPC 6430

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922325
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		9.4
      Антивибрационная система
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензорез Makita DPC6430 подходит для резки стали, бетона, камня, асфальта и керамики. Резка может осуществляться как сухим способом, так и с подачей воды к диску. Инструменту не требуется  источник тока или компрессор. При работе двигателя выброс вредных веществ не превышает норму евростандарта, поэтому его можно считать экологичным

        Преимущества 

        • Вибрация снижается за счет системы "двух масс"
        • Пятиступенчатая система очистки
        • Магниевидный кожух
        • Карбюратор оснащен диафрагмой
        • Стартер механический
        • Облегченный пуск