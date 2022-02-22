Бензорез Makita DPC 6430
Арт. X12922325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|9.4
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Антивибрационная система
|Нет
- Бензорез Makita DPC6430 подходит для резки стали, бетона, камня, асфальта и керамики. Резка может осуществляться как сухим способом, так и с подачей воды к диску. Инструменту не требуется источник тока или компрессор. При работе двигателя выброс вредных веществ не превышает норму евростандарта, поэтому его можно считать экологичным
Преимущества
- Вибрация снижается за счет системы "двух масс"
- Пятиступенчатая система очистки
- Магниевидный кожух
- Карбюратор оснащен диафрагмой
- Стартер механический
- Облегченный пуск