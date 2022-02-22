Бензорез Makita DPC 6430

Преимущества

Вибрация снижается за счет системы "двух масс"

Пятиступенчатая система очистки

Магниевидный кожух

Карбюратор оснащен диафрагмой

Стартер механический

Облегченный пуск

Бензорез Makita DPC6430 подходит для резки стали, бетона, камня, асфальта и керамики. Резка может осуществляться как сухим способом, так и с подачей воды к диску. Инструменту не требуется источник тока или компрессор. При работе двигателя выброс вредных веществ не превышает норму евростандарта, поэтому его можно считать экологичным