Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
Арт. jet_983
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Диаметр патрона, мм
|25
|
Высота, мм
|90
- Цанговый патрон JET МК-3 представляет собой элемент основной оснастки, рассчитанной на работу с цангами марки ER40. Приспособление идет на укомплектование фрезерно-сверлильного оборудования, выпускаемого компанией JET.
Преимущества
- В комплекте с патроном идет набор цанг марки ER40, рассчитанных на работу в сложных режимах обработки
- Цанги имеют различные диаметры 6, 8, 10, 12, 20 и 25 мм, с помощью которых возможна установка на станок режущих инструментов и сверл средних и больших диаметров
- Патрон имеет посадку в шпиндель станка под конус Морзе 3 и прижимной механизм для фиксации цанг
- В наборе предусмотрено наличие зажимного ключа
- Поставляется в кейсе