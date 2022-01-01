Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм

Преимущества

В комплекте с патроном идет набор цанг марки ER40, рассчитанных на работу в сложных режимах обработки

Цанги имеют различные диаметры 6, 8, 10, 12, 20 и 25 мм, с помощью которых возможна установка на станок режущих инструментов и сверл средних и больших диаметров

Патрон имеет посадку в шпиндель станка под конус Морзе 3 и прижимной механизм для фиксации цанг

В наборе предусмотрено наличие зажимного ключа

Поставляется в кейсе

Цанговый патрон JET МК-3 представляет собой элемент основной оснастки, рассчитанной на работу с цангами марки ER40. Приспособление идет на укомплектование фрезерно-сверлильного оборудования, выпускаемого компанией JET.