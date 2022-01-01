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Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
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Патроны для токарных станков
    Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
    Арт. jet_983
    Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
    Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
    Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
    Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
    Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
      Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
      Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
      Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
      Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм
      Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм

      Цанговый патрон Jet MK3/ER40 с набором из 7 цанг Vertex ER 40 6-25 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_983

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		25
      Высота, мм
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанговый патрон JET МК-3 представляет собой элемент основной оснастки, рассчитанной на работу с цангами марки ER40. Приспособление идет на укомплектование фрезерно-сверлильного оборудования, выпускаемого компанией JET.

        Преимущества

        • В комплекте с патроном идет набор цанг марки ER40, рассчитанных на работу в сложных режимах обработки
        • Цанги имеют различные диаметры 6, 8, 10, 12, 20 и 25 мм, с помощью которых возможна установка на станок режущих инструментов и сверл средних и больших диаметров
        • Патрон имеет посадку в шпиндель станка под конус Морзе 3 и прижимной механизм для фиксации цанг
        • В наборе предусмотрено наличие зажимного ключа
        • Поставляется в кейсе