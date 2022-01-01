Преимущества

Эргономичный дизайн Daewoo EXPERT DAW 5.5

Электрический двигатель DAEWOO

Пистолет из прочных деталей

Удобная рукоятка для комфортной работы

Фильтр тонкой очистки для защиты внутренних компонентов

Грязевая фреза в комплекте

Встроенный пеногенератор

Забор воды из емкости

Автоматическое отключение

Армированный шланг высокого давления

Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5 подходит для мытья внедорожников, садовых дорожек и фасадов. Агрегат изготовлен из качественных и прочных материалов, поэтому прослужит долгие годы. В комплект входит специальная роторная насадка, которая воздействует на поверхности значительно сильнее и лучше их очищает. В корпус мойки встроена емкость для моющих средств, благодаря чему нет необходимости останавливать работу. Пистолет выполнен из высококачественных материалов и имеет удобную рукоятку, что обеспечивает комфортную работу оператора.