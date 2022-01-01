Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
    Арт. О00000018899
    Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
    Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
    Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
    Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
    Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
    Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
    Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
      Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
      Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
      Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
      Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
      Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
      Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
      Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5

      Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000018899

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Вес, кг
      		10.3
      Габариты, мм
      		432х360х655
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5 подходит для мытья внедорожников, садовых дорожек и фасадов. Агрегат изготовлен из качественных и прочных материалов, поэтому прослужит долгие годы. В комплект входит специальная роторная насадка, которая воздействует на поверхности значительно сильнее и лучше их очищает. В корпус мойки встроена емкость для моющих средств, благодаря чему нет необходимости останавливать работу. Пистолет выполнен из высококачественных материалов и имеет удобную рукоятку, что обеспечивает комфортную работу оператора.

        Преимущества

        • Эргономичный дизайн Daewoo EXPERT DAW 5.5
        • Электрический двигатель DAEWOO
        • Пистолет из прочных деталей
        • Удобная рукоятка для комфортной работы
        • Фильтр тонкой очистки для защиты внутренних компонентов
        • Грязевая фреза в комплекте
        • Встроенный пеногенератор
        • Забор воды из емкости
        • Автоматическое отключение
        • Армированный шланг высокого давления