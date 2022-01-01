Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5
Арт. О00000018899
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Вес, кг
|10.3
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Габариты, мм
|432х360х655
- Мойка высокого давления Daewoo EXPERT DAW 5.5 подходит для мытья внедорожников, садовых дорожек и фасадов. Агрегат изготовлен из качественных и прочных материалов, поэтому прослужит долгие годы. В комплект входит специальная роторная насадка, которая воздействует на поверхности значительно сильнее и лучше их очищает. В корпус мойки встроена емкость для моющих средств, благодаря чему нет необходимости останавливать работу. Пистолет выполнен из высококачественных материалов и имеет удобную рукоятку, что обеспечивает комфортную работу оператора.
Преимущества
- Эргономичный дизайн Daewoo EXPERT DAW 5.5
- Электрический двигатель DAEWOO
- Пистолет из прочных деталей
- Удобная рукоятка для комфортной работы
- Фильтр тонкой очистки для защиты внутренних компонентов
- Грязевая фреза в комплекте
- Встроенный пеногенератор
- Забор воды из емкости
- Автоматическое отключение
- Армированный шланг высокого давления