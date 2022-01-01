легкий вес (3,9 кг.);

компактные размеры;

мощность (1,22 л.с.);

наличие сцепления (муфта);

наличие воздушной заслонки;

обороты до 3000 в минуту;

защита глушителя;

воздушный фильтр.

Двигатель для триммера Champion G033HTF-II – модель средней мощности для использования на триммерах и другой садовой технике. Двигатель достаточно легкий его вес немногим менее 4х килограмм. Двигатель имеет центробежное сцепление, не дающее вращаться катушке с леской или диску на холостом ходу. Для запуска, не прогретого мотора, есть двухпозиционная воздушная заслонка, как на карбюраторных автомобилях. При запуске холодного двигателя заслонка переводиться в закрытое положение, а если мотор уже прогрет, тогда используется запуск уже на открытой заслонке. Непосредственно сам запуск производится за счет продергивания шнура. Двигатель Champion G033HTF-II имеет транзисторное зажигание. В качестве топлива используется смесь двухтактного масла и бензина марки АИ-92. Пропорция смешивания 50:1 (на 1 литр бензина разбавляется 20 мл. масла). Двигатель раскручивается до 3000 оборотов в минуту. Бензиновый бак защищен в нижней плоскости стальной подставкой. Особенности и преимущества: