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Двигатель Champion G033HTF-II
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Двигатели для триммеров
    Двигатель Champion G033HTF-II
    Арт. champion_2108
    Двигатель Champion G033HTF-II
    Двигатель Champion G033HTF-II
    Двигатель Champion G033HTF-II
      Двигатель Champion G033HTF-II
      Двигатель Champion G033HTF-II
      Двигатель Champion G033HTF-II

      Двигатель Champion G033HTF-II

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2108

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		270x270x300
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Наличие редуктора
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель для триммера Champion G033HTF-II – модель средней мощности для использования на триммерах и другой садовой технике. Двигатель достаточно легкий его вес немногим менее 4х килограмм. Двигатель имеет центробежное сцепление, не дающее вращаться катушке с леской или диску на холостом ходу. Для запуска, не прогретого мотора, есть двухпозиционная воздушная заслонка, как на карбюраторных автомобилях. При запуске холодного двигателя заслонка переводиться в закрытое положение, а если мотор уже прогрет, тогда используется запуск уже на открытой заслонке. Непосредственно сам запуск производится за счет продергивания шнура. Двигатель Champion G033HTF-II имеет транзисторное зажигание. В качестве топлива используется смесь двухтактного масла и бензина марки АИ-92. Пропорция смешивания 50:1 (на 1 литр бензина разбавляется 20 мл. масла). Двигатель раскручивается до 3000 оборотов в минуту. Бензиновый бак защищен в нижней плоскости стальной подставкой. Особенности и преимущества:
        • легкий вес (3,9 кг.);
        • компактные размеры;
        • мощность (1,22 л.с.);
        • наличие сцепления (муфта);
        • наличие воздушной заслонки;
        • обороты до 3000 в минуту;
        • защита глушителя;
        • воздушный фильтр.