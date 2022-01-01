Двигатель Champion G110VK/1

американская разработка

двигатель 4х тактный

моторесурс 1000 моточасов

зажигание электронное

система запуска ручной старт

легкий пуск (пример подкачки)

продуманная конструкция малый вес и габариты

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент.

вертикальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G110VK – четырехтактная бензиновая модель с вертикальным валом. Такие моторы зачастую устанавливаются на газонокосилки или культиваторы с червячными редукторами. Одним из основных преимуществ мотора, является его компактность и малый вес, а благодаря работе в четыре такта, двигатель очень тихий и экономичный. Для запуска мотора используется кик – стартер. Для удобства запуска есть пример подкачки топлива напрямую в карбюратор. Конструктив мотора выполнен по технологии (OHV) верхнее расположение клапанов. Такая компоновка уменьшает вибрацию, количество вредных выхлопных газов и экономит топливо. Двигатель Champion G110VK смазывается за счет системы разбрызгивания масла. Объем масляного картера составляет 400 мл. В бак мотора заливается чистый бензин с октановым числом не ниже АИ-92. Объём топливного бака в 1 литр позволяет работать под нагрузкой не менее 1 часа. Глушитель при работе существенно нагревается, поэтому снаружи он защищен пластиковой решёткой безопасности. Фильтрация поступающего в камеру сгорания воздуха, осуществляется посредством поролонового воздушного фильтра. Особенности и преимущества: