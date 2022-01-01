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Двигатель Champion G110VK/1
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Двигатели для культиваторов
    Двигатель Champion G110VK/1
    Арт. champion_741
    Двигатель Champion G110VK/1

      Двигатель Champion G110VK/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_741

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		310x320x300
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G110VK – четырехтактная бензиновая модель с вертикальным валом. Такие моторы зачастую устанавливаются на газонокосилки или культиваторы с червячными редукторами. Одним из основных преимуществ мотора, является его компактность и малый вес, а благодаря работе в четыре такта, двигатель очень тихий и экономичный. Для запуска мотора используется кик – стартер. Для удобства запуска есть пример подкачки топлива напрямую в карбюратор. Конструктив мотора выполнен по технологии (OHV) верхнее расположение клапанов. Такая компоновка уменьшает вибрацию, количество вредных выхлопных газов и экономит топливо. Двигатель Champion G110VK смазывается за счет системы разбрызгивания масла. Объем масляного картера составляет 400 мл. В бак мотора заливается чистый бензин с октановым числом не ниже АИ-92. Объём топливного бака в 1 литр позволяет работать под нагрузкой не менее 1 часа. Глушитель при работе существенно нагревается, поэтому снаружи он защищен пластиковой решёткой безопасности. Фильтрация поступающего в камеру сгорания воздуха, осуществляется посредством поролонового воздушного фильтра. Особенности и преимущества:
        • американская разработка
        • двигатель 4х тактный
        • моторесурс 1000 моточасов
        • зажигание электронное
        • система запуска ручной старт
        • легкий пуск (пример подкачки)
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • высокое качество материалов, точность изготовления
        • чугунная гильза цилиндра
        • двойной фильтрующий элемент.
        • вертикальное расположение коленчатого вала