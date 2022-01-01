Электродержатель Esab PRIMA 300 6007
Арт. X1329114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|винтовой, закрытый
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Исполнение
|штамп
- Электрододержатель ESAB PRIMA 300 300А зажимного типа с закрытой головкой и с полностью изолированными головкой и рукояткой. Предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке. Электрододержатель PRIMA обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях, чтобы исключить возможность изгиба последнего при сварке в труднодоступных местах.
Преимущества
- Надежно фиксирует электрод и удерживает его на протяжении всего рабочего процесса
- Обеспечивает бесперебойный подвод сварочного тока к электроду
- Полная безопасность: рукоятка выполнена из негорючего диэлектрического материала, а токопроводящие части надежно защищены от случайного прикосновения