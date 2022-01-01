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Электродержатель Esab PRIMA 300 6007
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Электрододержатели
    Электродержатель Esab PRIMA 300 6007
    Арт. X1329114
    Электродержатель Esab PRIMA 300 6007

      Электродержатель Esab PRIMA 300 6007

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1329114

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		винтовой, закрытый
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель ESAB PRIMA 300 300А зажимного типа с закрытой головкой и с полностью изолированными головкой и рукояткой. Предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке. Электрододержатель PRIMA обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях, чтобы исключить возможность изгиба последнего при сварке в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Надежно фиксирует электрод и удерживает его на протяжении всего рабочего процесса
        • Обеспечивает бесперебойный подвод сварочного тока к электроду
        • Полная безопасность: рукоятка выполнена из негорючего диэлектрического материала, а токопроводящие части надежно защищены от случайного прикосновения