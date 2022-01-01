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Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-40, 400А
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Электрододержатели
    Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-40, 400А
    Арт. X1329163
    Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-40, 400А

      Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-40, 400А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1329163

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Тип
      		зажим
      Тип разъема
      		нет
      Наличие кабеля
      		Нет
      Макс. сечение кабеля, мм2
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Электрододержатель ЭД-40 Сатурн-Профи предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при ручной электродуговой сварке плавящимся электродом. Обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях. Является инструментом высокого класса, предназначен для профессиональной сварки. В конструкции Сатурн Профи используется материалы и технологии, максимально отвечающие современным требованиям.

        Преимущества:

        • Просты в обращении.
        • Идеально подходят для комплектования профессиональных и бытовых сварочных аппаратов.
        • Токопровод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС 59-1).
        • Все изолирующие части (накладка, ручка, кронштейн) изготовлены из конструктивных реактопластов и полиамидов.