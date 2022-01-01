Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-40, 400А

Описание товара:

Преимущества:

Просты в обращении.

Идеально подходят для комплектования профессиональных и бытовых сварочных аппаратов.

Токопровод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС 59-1).

Все изолирующие части (накладка, ручка, кронштейн) изготовлены из конструктивных реактопластов и полиамидов.

Электрододержатель ЭД-40 Сатурн-Профи предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при ручной электродуговой сварке плавящимся электродом. Обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях. Является инструментом высокого класса, предназначен для профессиональной сварки. В конструкции Сатурн Профи используется материалы и технологии, максимально отвечающие современным требованиям.