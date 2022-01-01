Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-40, 400А
Арт. X1329163
Характеристики
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Производитель
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Тип
|зажим
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Тип разъема
|нет
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Наличие кабеля
|Нет
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Макс. сечение кабеля, мм2
|50
Описание товара:Электрододержатель ЭД-40 Сатурн-Профи предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при ручной электродуговой сварке плавящимся электродом. Обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях. Является инструментом высокого класса, предназначен для профессиональной сварки. В конструкции Сатурн Профи используется материалы и технологии, максимально отвечающие современным требованиям.
Преимущества:
- Просты в обращении.
- Идеально подходят для комплектования профессиональных и бытовых сварочных аппаратов.
- Токопровод и прижим изготовлены из материалов повышенной электропроводности (латунь ЛС 59-1).
- Все изолирующие части (накладка, ручка, кронштейн) изготовлены из конструктивных реактопластов и полиамидов.