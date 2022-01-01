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Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
    Арт. X16956139
    Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
    Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
    Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
    Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
    Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
    Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
      Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
      Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
      Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
      Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
      Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
      Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C

      Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956139

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Вес, кг
      		8.9
      Габариты, мм
      		580x310x210
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Ariston FAST EVO 11 С оснащен открытой камерой сгорания. Данный аппарат имеет функцию электронного розжига от сети. Для удобства эксплуатации предусмотрена интуитивно понятная панель управления ЖК-дисплеем. Корпус водонагревателя оснащен специальным окошком - для осуществления контроля пламени. Модуляция температуры - термостатическая.

        Преимущества:

        • Электронный розжиг от электросети;
        • Электронный контроль заданной температуры;
        • Датчик контроля пламени;
        • Защита от перегрева;
        • Кнопочное управление.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка;
        • Электрический кабель.