Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C
Арт. X16956139
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|8.9
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Габариты, мм
|580x310x210
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Ariston FAST EVO 11 С оснащен открытой камерой сгорания. Данный аппарат имеет функцию электронного розжига от сети. Для удобства эксплуатации предусмотрена интуитивно понятная панель управления ЖК-дисплеем. Корпус водонагревателя оснащен специальным окошком - для осуществления контроля пламени. Модуляция температуры - термостатическая.
Преимущества:
- Электронный розжиг от электросети;
- Электронный контроль заданной температуры;
- Датчик контроля пламени;
- Защита от перегрева;
- Кнопочное управление.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка;
- Электрический кабель.