Газовая колонка ARISTON FAST EVO 11C

Преимущества:

Электронный розжиг от электросети;

Электронный контроль заданной температуры;

Датчик контроля пламени;

Защита от перегрева;

Кнопочное управление.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка;

Электрический кабель.

Газовый проточный водонагреватель Ariston FAST EVO 11 С оснащен открытой камерой сгорания. Данный аппарат имеет функцию электронного розжига от сети. Для удобства эксплуатации предусмотрена интуитивно понятная панель управления ЖК-дисплеем. Корпус водонагревателя оснащен специальным окошком - для осуществления контроля пламени. Модуляция температуры - термостатическая.