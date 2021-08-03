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Инфракрасный газовый обогреватель IGC AS-GH 03
4.0
1
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный газовый обогреватель IGC AS-GH 03
    Арт. 70423725
    4.0
    1
    Инфракрасный газовый обогреватель IGC AS-GH 03

      Инфракрасный газовый обогреватель IGC AS-GH 03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423725
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		IGC
      Вес, кг
      		12
      Габариты, мм
      		728x425x380
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		60
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.31
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый обогреватель IGC AS-GH03 очень распространен в быту для обогрева дач и домовладений в зимний период года, также в строительстве и промышленности для обогревания цехов и закрытых стройплощадок, офисов, различного рода мастерских, гаражей и бытовок. Основное преимущество данного обогревателя, это его автономная работа, т.е. обходится без электричества. Он имеет малые габариты, следовательно достаточно подвижен, имеет небольшой вес, что позволяет с легкoстью транспортировать данный отопительный прибор с места на место. Данная модель газового обогревателя поднимает температуру воздуха в холодном помещении до комфортной 15-20 минут. Обогреватель прекрасно подходит для обогрева помещений площадью до 60 кв.м. Газовый обогреватель IGC AS-GH03 имеет три режима мощности, переключая которые можно регулировать нагрев.

        Особенности и преимущества:

        • Большая мощность.
        • Система контроля СО2.
        • Система газ-контроля.
        • Практически отсутствует запах при работе.
        • Удобные колесики для передвижения.
        • Три режима работы.

        Комплектация:

        • Обогреватель.
        • Редуктор.
        • Шланг.
        • Хомуты.