Инфракрасный газовый обогреватель IGC AS-GH 03
Арт. 70423725
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12
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Габариты, мм
|728x425x380
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|60
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.31
- Газовый обогреватель IGC AS-GH03 очень распространен в быту для обогрева дач и домовладений в зимний период года, также в строительстве и промышленности для обогревания цехов и закрытых стройплощадок, офисов, различного рода мастерских, гаражей и бытовок. Основное преимущество данного обогревателя, это его автономная работа, т.е. обходится без электричества. Он имеет малые габариты, следовательно достаточно подвижен, имеет небольшой вес, что позволяет с легкoстью транспортировать данный отопительный прибор с места на место. Данная модель газового обогревателя поднимает температуру воздуха в холодном помещении до комфортной 15-20 минут. Обогреватель прекрасно подходит для обогрева помещений площадью до 60 кв.м. Газовый обогреватель IGC AS-GH03 имеет три режима мощности, переключая которые можно регулировать нагрев.
Особенности и преимущества:
- Большая мощность.
- Система контроля СО2.
- Система газ-контроля.
- Практически отсутствует запах при работе.
- Удобные колесики для передвижения.
- Три режима работы.
Комплектация:
- Обогреватель.
- Редуктор.
- Шланг.
- Хомуты.