Инфракрасный газовый обогреватель IGC AS-GH 03

Особенности и преимущества:

Большая мощность.

Система контроля СО2.

Система газ-контроля.

Практически отсутствует запах при работе.

Удобные колесики для передвижения.

Три режима работы.

Комплектация:

Обогреватель.

Редуктор.

Шланг.

Хомуты.

Газовый обогреватель IGC AS-GH03 очень распространен в быту для обогрева дач и домовладений в зимний период года, также в строительстве и промышленности для обогревания цехов и закрытых стройплощадок, офисов, различного рода мастерских, гаражей и бытовок. Основное преимущество данного обогревателя, это его автономная работа, т.е. обходится без электричества. Он имеет малые габариты, следовательно достаточно подвижен, имеет небольшой вес, что позволяет с легкoстью транспортировать данный отопительный прибор с места на место. Данная модель газового обогревателя поднимает температуру воздуха в холодном помещении до комфортной 15-20 минут. Обогреватель прекрасно подходит для обогрева помещений площадью до 60 кв.м. Газовый обогреватель IGC AS-GH03 имеет три режима мощности, переключая которые можно регулировать нагрев.