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Горелка аргонно-дуговая ГДС-160 Автоген-М с воздушным охлаждением
5.0
2
Найти аналог
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка аргонно-дуговая ГДС-160 Автоген-М с воздушным охлаждением
    Арт. 71245
    5.0
    2
    Горелка аргонно-дуговая ГДС-160 Автоген-М с воздушным охлаждением

      Горелка аргонно-дуговая ГДС-160 Автоген-М с воздушным охлаждением

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71245
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Автоген - М
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		200х133х22
      Управление горелкой
      		вентильное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Горелка аргонно-дуговая ГДС-160 Автоген-М с воздушным охлаждением - предназначена для дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа нержавеющих сталей, цветных металлов и их сплавов в среде инертных газов. 

        Преимущества

        • Работает как на постоянном, так и на переменном токе (с УПЛ или осциллятором)
        • Наибольшая толщина свариваемого металла (по алюминию) - 3 мм