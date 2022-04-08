Горелка аргонно-дуговая ГДС-160 Автоген-М с воздушным охлаждением
Арт. 71245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|200х133х22
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Управление горелкой
|вентильное
Горелка аргонно-дуговая ГДС-160 Автоген-М с воздушным охлаждением - предназначена для дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа нержавеющих сталей, цветных металлов и их сплавов в среде инертных газов.
Преимущества
- Работает как на постоянном, так и на переменном токе (с УПЛ или осциллятором)
- Наибольшая толщина свариваемого металла (по алюминию) - 3 мм