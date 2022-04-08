Горелка аргонно-дуговая ГДС-160 Автоген-М с воздушным охлаждением - предназначена для дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа нержавеющих сталей, цветных металлов и их сплавов в среде инертных газов.

Преимущества