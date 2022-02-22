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Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231, ф 6, 400 мм
5.0
2
Найти аналог
Кровельные горелки
    Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231, ф 6, 400 мм
    Арт. 71231
    5.0
    2
    Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231, ф 6, 400 мм

      Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231, ф 6, 400 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71231
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		400х80х60
      Применение
      		нагрев, сушка, плавка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка газовоздушная пропановая Донмет ГВ 231, ф 6, 400 мм - предназначена для нагрева всевозможных изделий и заготовок из черных материалов, а также для оплавления поверхностей битумных ралонных материалов, для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушке железобетонных панелей, ковшей, литейных форм, кирпичной кладки и т. д. Горелка ГВ 231 - горелка с принудительным подсосом воздуха из атмосферы.

        Преимущества

        • Малый вес, удобство и надежность
        • Безопасность эксплуатации
        • Высокий КПД использования газов, благодаря высокому качеству смешения горючего газа и воздуха