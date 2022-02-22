Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231, ф 6, 400 мм

Преимущества

Малый вес, удобство и надежность

Безопасность эксплуатации

Высокий КПД использования газов, благодаря высокому качеству смешения горючего газа и воздуха

Горелка газовоздушная пропановая Донмет ГВ 231, ф 6, 400 мм - предназначена для нагрева всевозможных изделий и заготовок из черных материалов, а также для оплавления поверхностей битумных ралонных материалов, для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушке железобетонных панелей, ковшей, литейных форм, кирпичной кладки и т. д. Горелка ГВ 231 - горелка с принудительным подсосом воздуха из атмосферы.