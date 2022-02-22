Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231, ф 6, 400 мм
Арт. 71231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|400х80х60
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Применение
|нагрев, сушка, плавка
- Горелка газовоздушная пропановая Донмет ГВ 231, ф 6, 400 мм - предназначена для нагрева всевозможных изделий и заготовок из черных материалов, а также для оплавления поверхностей битумных ралонных материалов, для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушке железобетонных панелей, ковшей, литейных форм, кирпичной кладки и т. д. Горелка ГВ 231 - горелка с принудительным подсосом воздуха из атмосферы.
Преимущества
- Малый вес, удобство и надежность
- Безопасность эксплуатации
- Высокий КПД использования газов, благодаря высокому качеству смешения горючего газа и воздуха