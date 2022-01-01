Горелка FB TIG 17 8m

Функции управления и регулировки тока на рукоятке;

Эргономичная рукоятка из термостойкого пластика с прорезиненными элементами гарантирует отличное сцепление с рукой при работе;

Наличие шарнира предотвращает излом на малом углу изгиба.

Предназначенa для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей, сплавов никеля, меди, а также алюминиевых сплавов на переменном токе с использованием осциллятора.