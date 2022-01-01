Горелка TBi 360-3,00 м ESG 114P341330
Арт. X4330133
Характеристики
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Производитель
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Расход газа, л/мин
|12
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Макс. диаметр, мм
|1.2
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Длина, м
|3
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Мин. диаметр, мм
|1
Описание:Горелка 360-ESG 114P341330 TBI используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока. Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение. Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ.