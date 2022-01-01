Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Горелка TBi 360-3,00 м ESG 114P341330
Найти аналог
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка TBi 360-3,00 м ESG 114P341330
    Арт. X4330133
    Горелка TBi 360-3,00 м ESG 114P341330

      Горелка TBi 360-3,00 м ESG 114P341330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X4330133

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Расход газа, л/мин
      		12
      Макс. диаметр, мм
      		1.2
      Длина, м
      		3
      Мин. диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Горелка 360-ESG 114P341330 TBI используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока. Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение. Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ.