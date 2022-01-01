Горелка TBi 360-3,00 м ESG 114P341330

Описание:

Горелка 360-ESG 114P341330 TBI используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока. Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение. Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ.