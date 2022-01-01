Горелка TBi 6G-4m ESG, сварочный ток 380А

Описание

Горелка TBi 6G-blue-ESG применяется для полуавтоматической сварки и предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки. Сечения, охлаждающие свойства и геометрия деталей соответствуют современным производственным технологиям, что позволяет увеличить максимальную производительность горелок. Высокая производительность, достигаемая благодаря инновационной технологии конструкции корпуса. Более продолжительный срок службы запасных частей, а также шлейфов. Взаимозаменяемость деталей у горелок с воздушным и водяным охлаждением одинаковых габаритных размеров. Лучшее охлаждение благодаря высокой теплоотдаче цельного металлического корпуса горелки