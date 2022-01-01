Горелка TBi 6G-4m ESG, сварочный ток 380А

Горелка TBi 6G-4m ESG
Арт. X131105257
Характеристики
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Производитель
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Макс. диаметр, мм
|1.6
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Длина, м
|4
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Тип разъема
|евроразъем
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Тип охлаждения
|газовое
Описание
Горелка TBi 6G-blue-ESG применяется для полуавтоматической сварки и предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки. Сечения, охлаждающие свойства и геометрия деталей соответствуют современным производственным технологиям, что позволяет увеличить максимальную производительность горелок. Высокая производительность, достигаемая благодаря инновационной технологии конструкции корпуса. Более продолжительный срок службы запасных частей, а также шлейфов. Взаимозаменяемость деталей у горелок с воздушным и водяным охлаждением одинаковых габаритных размеров. Лучшее охлаждение благодаря высокой теплоотдаче цельного металлического корпуса горелки