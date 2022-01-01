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Горелка TBi 6G-4m ESG, сварочный ток 380А
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Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка TBi 6G-4m ESG
    Арт. X131105257
    Горелка TBi 6G-4m ESG, сварочный ток 380А

      Горелка TBi 6G-4m ESG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131105257

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Макс. диаметр, мм
      		1.6
      Длина, м
      		4
      Тип разъема
      		евроразъем
      Тип охлаждения
      		газовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Горелка TBi 6G-blue-ESG применяется для полуавтоматической сварки и предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки. Сечения, охлаждающие свойства и геометрия деталей соответствуют современным производственным технологиям, что позволяет увеличить максимальную производительность горелок. Высокая производительность, достигаемая благодаря инновационной технологии конструкции корпуса. Более продолжительный срок службы запасных частей, а также шлейфов. Взаимозаменяемость деталей у горелок с воздушным и водяным охлаждением одинаковых габаритных размеров. Лучшее охлаждение благодаря высокой теплоотдаче цельного металлического корпуса горелки