Роликовый стол Jet MRT-2000
Арт. jet_333
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Тип
|многофункциональный
|
Высота стола, мм
|1000
- Роликовый стол МРТ-2000 представляет собой комплектующий элемент, используемой при работе на ленточнопильных станках с тяжелыми заготовками большой длины. Конструкция имеет четыре опоры, обеспечивающие столу прочность и хорошую устойчивость. Стол оборудован регулируемыми по высоте опорами, в диапазоне 650-1000 мм. Оснастка позволяет при технологической обработке заготовок большой длины осуществить состыковку с дополнительными, однотипными секциями
Преимущества
- Для работы с длинными и тяжёлыми заготовками
- Устойчивая конструкция из специального профиля
- Регулировка по высоте
- Возможность стыковки нескольких секций