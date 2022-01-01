Роликовый стол Jet MRT-2000

Преимущества

Роликовый стол МРТ-2000 представляет собой комплектующий элемент, используемой при работе на ленточнопильных станках с тяжелыми заготовками большой длины. Конструкция имеет четыре опоры, обеспечивающие столу прочность и хорошую устойчивость. Стол оборудован регулируемыми по высоте опорами, в диапазоне 650-1000 мм. Оснастка позволяет при технологической обработке заготовок большой длины осуществить состыковку с дополнительными, однотипными секциями