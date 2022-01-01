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Роликовый стол Jet MRT-2000
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Столярные верстаки
    Роликовый стол Jet MRT-2000
    Арт. jet_333
    Роликовый стол Jet MRT-2000

      Роликовый стол Jet MRT-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_333

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		многофункциональный
      Высота стола, мм
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Роликовый стол МРТ-2000 представляет собой комплектующий элемент, используемой при работе на ленточнопильных станках с тяжелыми заготовками большой длины. Конструкция имеет четыре опоры, обеспечивающие столу прочность и хорошую устойчивость. Стол оборудован регулируемыми по высоте опорами, в диапазоне 650-1000 мм. Оснастка позволяет при технологической обработке заготовок большой длины осуществить состыковку с дополнительными, однотипными секциями

        Преимущества

        • Для работы с длинными и тяжёлыми заготовками
        • Устойчивая конструкция из специального профиля
        • Регулировка по высоте
        • Возможность стыковки нескольких секций