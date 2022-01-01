Канал направляющий 4.60 м диам. 1.6_тефлон_желтый
Арт. fubag_1237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
- Канал направляющий FUBAG FB.TLY-40 используется в MIG/MAG-сварке для подачи сварочной проволоки к соплу сварочного пистолета от инвертора или выносного проволокоподающего устройства. Концы канала фиксируются в горелке и в инверторе/проволокоподающем механизме соответственно. Цвет канала — желтый.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность