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Канал направляющий 5.60 м диам. 0.6-0.9_карбон_серый
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Комплектующие для резаков
    Канал направляющий 5.60 м диам. 0.6-0.9_карбон_серый
    Арт. fubag_1239
    Канал направляющий 5.60 м диам. 0.6-0.9_карбон_серый

      Канал направляющий 5.60 м диам. 0.6-0.9_карбон_серый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1239

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		карбон
      Длина, м
      		5.6
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Канал направляющий FUBAG FB.PLB-50 используется в MIG/MAG-сварке для подачи сварочной проволоки к соплу сварочного пистолета от инвертора или выносного проволокоподающего устройства. Концы канала фиксируются в горелке и в инверторе/проволокоподающем механизме соответственно. Цвет канала — серый.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность