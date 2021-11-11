Мойка высокого давления Karcher K 4 Pure *RU 1.637-326.0

Мойка высокого давления KARCHER K4 Pure 1.637-326 подходит для регулярного использования для очистки загрязнений средней степени. Ручки и практичная телескопическая ручка облегчает транспортировку модели. Благодаря небольшим размерам мойку легко перевозить в багажнике и удобно хранить в гараже.

Преимущества