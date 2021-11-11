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Мойка высокого давления Karcher K 4 Pure *RU 1.637-326.0
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 4 Pure *RU 1.637-326.0
    Арт. О00000015467
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Karcher K 4 Pure *RU 1.637-326.0
    Мойка высокого давления Karcher K 4 Pure *RU 1.637-326.0
      Мойка высокого давления Karcher K 4 Pure *RU 1.637-326.0
      Мойка высокого давления Karcher K 4 Pure *RU 1.637-326.0

      Мойка высокого давления Karcher K 4 Pure *RU 1.637-326.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000015467
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		13.227
      Габариты, мм
      		516x295x282
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления KARCHER K4 Pure 1.637-326 подходит для регулярного использования для очистки загрязнений средней степени. Ручки и практичная телескопическая ручка облегчает транспортировку модели. Благодаря небольшим размерам мойку легко перевозить в багажнике и удобно хранить в гараже.

        Преимущества

        • Система Quick Connect
        • Ударопрочный пластиковый корпус
        • Шланг высокого давления с защитой от перегиба
        • Струйная трубка с регулятором давления (Vario Power) предназначена для самых распространенных задач по чистке
        • Ручка для простой транспортировки KARCHER K4 Pure 1.637-326
        • Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике