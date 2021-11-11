Мойка высокого давления Karcher K 4 Pure *RU 1.637-326.0
Арт. О00000015467
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|13.227
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Габариты, мм
|516x295x282
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- Мойка высокого давления KARCHER K4 Pure 1.637-326 подходит для регулярного использования для очистки загрязнений средней степени. Ручки и практичная телескопическая ручка облегчает транспортировку модели. Благодаря небольшим размерам мойку легко перевозить в багажнике и удобно хранить в гараже.
Преимущества
- Система Quick Connect
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Шланг высокого давления с защитой от перегиба
- Струйная трубка с регулятором давления (Vario Power) предназначена для самых распространенных задач по чистке
- Ручка для простой транспортировки KARCHER K4 Pure 1.637-326
- Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике