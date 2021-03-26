Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
Арт. О00000025402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|12
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Габариты, мм
|354x308x520
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- Аппарат высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 подходит для регулярного использования для очистки загрязнений средней степени. Шланг высокого давления можно намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для удобства транспортировки. Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте.
Преимущества
- Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением ускоряет нанесение моющего средства
- Готовность к работе сразу после распаковки
- Шланг можно намотать вокруг передней панели и закрепить - для комфортного перемещения Karcher K 5 Compact 1.630-750
- Фитинги присоединяются быстро и просто
- Грязевая фреза - для сильных загрязнений
- Складывающаяся рукоятка - для удобства транспортировки