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Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
4.8
33
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
    Арт. О00000025402
    4.8
    33
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром

      Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025402
      4.8
      33

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		12
      Габариты, мм
      		354x308x520
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аппарат высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 подходит для регулярного использования для очистки загрязнений средней степени. Шланг высокого давления можно намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для удобства транспортировки. Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте.

        Преимущества

        • Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением ускоряет нанесение моющего средства
        • Готовность к работе сразу после распаковки
        • Шланг можно намотать вокруг передней панели и закрепить - для комфортного перемещения Karcher K 5 Compact 1.630-750
        • Фитинги присоединяются быстро и просто
        • Грязевая фреза - для сильных загрязнений
        • Складывающаяся рукоятка - для удобства транспортировки