Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 с насадкой и фильтром

Аппарат высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750 подходит для регулярного использования для очистки загрязнений средней степени. Шланг высокого давления можно намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для удобства транспортировки. Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте.

Преимущества