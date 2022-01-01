Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090
Арт. О00000025984
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр проволоки, мм
|0.6, 0.8
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Длина, м
|4.4
- Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090 - применяется при сварке стальной проволокой, он подходит для всех проволок стандартных диаметров и материалов, а также для всех импортных сварочных горелок MIG. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.
Преимущества
- Прочный
- Надежный
- Тип — МIG
- Под диаметр проволоки — 0.6-0.8 мм
- Длина — 4.4 м
- Цвет — синий