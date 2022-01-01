Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090
295 ₽
Направляющие каналы
    Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090
    Арт. О00000025984
    Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090
    Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090
      Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090
      Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090

      Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090

      295 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025984

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр проволоки, мм
      		0.6, 0.8
      Длина, м
      		4.4
      Все характеристики
      295 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090 - применяется при сварке стальной проволокой, он подходит для всех проволок стандартных диаметров и материалов, а также для всех импортных сварочных горелок MIG. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.

        Преимущества

        • Прочный
        • Надежный
        • Тип — МIG
        • Под диаметр проволоки — 0.6-0.8 мм
        • Длина — 4.4 м
        • Цвет — синий