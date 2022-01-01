Преимущества

Прочный

Надежный

Тип — МIG

Под диаметр проволоки — 0.6-0.8 мм

Длина — 4.4 м

Цвет — синий

Канал направляющий Кедр PRO (4.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160090 - применяется при сварке стальной проволокой, он подходит для всех проволок стандартных диаметров и материалов, а также для всех импортных сварочных горелок MIG. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.