Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 1.0–1.2 мм; красный) 7160075
Арт. О00000025986
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр проволоки, мм
|1, 1.2
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Длина, м
|3.4
- Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 1.0–1.2 мм; красный) 7160075 - необходим в сварке типов MIG\MAG для подачи сварочной проволоки к соплу сварного пистолета. Подача происходит непосредственно от инвертора или от выносного элемента, подающего проволоку. Фиксация концов канала осуществляется в горелке и в инверторе. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.
Преимущества
- Прочный
- Надежный
- Тип — МIG
- Под диаметр проволоки — 1.0-1.2 мм
- Длина — 3.4 м
- Цвет — красный