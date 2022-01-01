Паста антипригарная Кедр АП-300 PROTON 8011399 - используется во время сварочных работ, позволяет избежать налипание брызг. Изготовлен на основе биоразлагаемых синтетических полимеров, защищает детали сварочной горелки и продлевает их срок службы. Обработка спреем сокращает время очистки изделия после сварки, снижает стоимость работ.



Преимущества