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Паста антипригарная Кедр АП-300 PROTON 8011399
715 ₽
Антипригарные пасты и спреи для сварки
    Паста антипригарная Кедр АП-300 PROTON 8011399
    Арт. О00000026096
    Паста антипригарная Кедр АП-300 PROTON 8011399

      Паста антипригарная Кедр АП-300 PROTON 8011399

      715 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026096

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		паста/гель
      Габариты, мм
      		100х65х100
      Вес, кг
      		0.375
      Все характеристики
      715 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Паста антипригарная Кедр АП-300 PROTON 8011399 -  используется во время сварочных работ, позволяет избежать налипание брызг.  Изготовлен на основе биоразлагаемых синтетических полимеров, защищает детали сварочной горелки и продлевает их срок службы. Обработка спреем сокращает время очистки изделия после сварки, снижает стоимость работ.

        Преимущества

        • Безвреден для человека, не образует дым, легко удаляется с поверхности при необходимости, не содержит хлоридов и силикона
        • Наносится на расходные части сварочной горелки два-три раза в течение 8-часовой смены