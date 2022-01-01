Паста антипригарная Кедр АП-300 PROTON 8011399
Арт. О00000026096
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|паста/гель
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Габариты, мм
|100х65х100
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Вес, кг
|0.375
- Паста антипригарная Кедр АП-300 PROTON 8011399 - используется во время сварочных работ, позволяет избежать налипание брызг. Изготовлен на основе биоразлагаемых синтетических полимеров, защищает детали сварочной горелки и продлевает их срок службы. Обработка спреем сокращает время очистки изделия после сварки, снижает стоимость работ.
Преимущества
- Безвреден для человека, не образует дым, легко удаляется с поверхности при необходимости, не содержит хлоридов и силикона
- Наносится на расходные части сварочной горелки два-три раза в течение 8-часовой смены