Сопло удлиненное 1.9 мм Кедр 8008772 для плазмотронов CUT-101-141 PRO

Преимущества

Диаметр - 1.9 мм

Совместимо с плазмотронами CUT 101–141

Сопло удлиненное 1.9 мм Кедр 8008772 - предназначено для плазмотронов Кедр CUT 101–141. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.