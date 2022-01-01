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Коронка Rothenberger HSP 35мм 11/4UNC
Найти аналог
Для прочей техники
    Коронка Rothenberger HSP 35мм 11/4UNC
    Арт. X129204115
    Коронка Rothenberger HSP 35мм 11/4UNC

      Коронка Rothenberger HSP 35мм 11/4UNC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X129204115

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка сверлильная алмазная HSP-E является сменным элементом для установок алмазного бурения. Применяется для мокрого сверления отверстий в армированном бетоне, мраморе, граните, силикатном кирпиче, кирпиче, кладке, газобетоне, асфальте, стяжке.

        Преимущества

        • Благодаря использованию специальных химических веществ при изготовлении, алмазная крошка удерживается в сегменте значительно дольше, что обеспечивает высокий ресурс оснастки и высокую скорость сверления отверстий