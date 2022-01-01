Коронка Rothenberger HSP 35мм 11/4UNC

Преимущества

Благодаря использованию специальных химических веществ при изготовлении, алмазная крошка удерживается в сегменте значительно дольше, что обеспечивает высокий ресурс оснастки и высокую скорость сверления отверстий

Коронка сверлильная алмазная HSP-E является сменным элементом для установок алмазного бурения. Применяется для мокрого сверления отверстий в армированном бетоне, мраморе, граните, силикатном кирпиче, кирпиче, кладке, газобетоне, асфальте, стяжке.