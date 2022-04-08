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Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430 мм, S=1.5 мм
5.0
2
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Движки для уборки снега
    Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430 мм, S=1.5 мм
    Арт. X190396142188
    5.0
    2
    Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430 мм, S=1.5 мм

      Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430 мм, S=1.5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142188
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Авангард
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		750x430х1250
      Материал рукоятки
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Движок предназначен для уборки снега на больших территориях (стоянках, приофисных территориях, катках и т. п.). Наличие бортиков и повышенная жесткость полотна позволяет транспортировать большее количество снега за один раз по сравнению с обычным движком.

        Преимущества

        • Рабочая часть движка выполнена из алюминия толщиной 1.5 мм и имеет продольные ребра, усиливающие жесткость полотна
        • На рабочей кромке имеется защита в виде стальной пластины
        • Размеры полотна 750 х 430 мм
        • Специальные ребра жесткости на полотне защищают рабочую часть от повреждений 
        • Большой ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и комфортной 
        • П-образная рукоятка позволяет максимально эффективно прилагать усилия для перемещения ковша 
        • Диаметр профиля ручки 18 мм