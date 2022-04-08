Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430 мм, S=1.5 мм
Арт. X190396142188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|750x430х1250
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Материал рукоятки
|сталь
- Движок предназначен для уборки снега на больших территориях (стоянках, приофисных территориях, катках и т. п.). Наличие бортиков и повышенная жесткость полотна позволяет транспортировать большее количество снега за один раз по сравнению с обычным движком.
Преимущества
- Рабочая часть движка выполнена из алюминия толщиной 1.5 мм и имеет продольные ребра, усиливающие жесткость полотна
- На рабочей кромке имеется защита в виде стальной пластины
- Размеры полотна 750 х 430 мм
- Специальные ребра жесткости на полотне защищают рабочую часть от повреждений
- Большой ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и комфортной
- П-образная рукоятка позволяет максимально эффективно прилагать усилия для перемещения ковша
- Диаметр профиля ручки 18 мм