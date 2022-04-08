Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430 мм, S=1.5 мм

Преимущества

Рабочая часть движка выполнена из алюминия толщиной 1.5 мм и имеет продольные ребра, усиливающие жесткость полотна

На рабочей кромке имеется защита в виде стальной пластины

Размеры полотна 750 х 430 мм

Специальные ребра жесткости на полотне защищают рабочую часть от повреждений

Большой ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и комфортной

П-образная рукоятка позволяет максимально эффективно прилагать усилия для перемещения ковша

Диаметр профиля ручки 18 мм



Движок предназначен для уборки снега на больших территориях (стоянках, приофисных территориях, катках и т. п.). Наличие бортиков и повышенная жесткость полотна позволяет транспортировать большее количество снега за один раз по сравнению с обычным движком.