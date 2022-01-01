Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4
Арт. X190396142151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ручка на черенке
|Нет
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Ширина ковша, мм
|512
- Снеговая лопата без черенка 512х408мм, морозостойкий пластик СИБРТЕХ Россия 61589 - эффективный в очистке снега инструмент с усиленным ковшом и тулейкой для возможности крепления черенка. Материалом рабочей части служит специализированный морозоустойчивый полимер. Кромка ковша оснащена алюминиевой накладкой заостренной формы, которая позволяет справляться с уборкой смерзшегося снежного покрова, при этом оставляя ровную поверхность. Тулейка не боится высоких нагрузок, она позволяет прилагать большие усилия и убирать тяжелый снег или лед.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы