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Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4
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Лопаты для уборки снега
    Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4
    Арт. X190396142151
    Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4
    Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4
      Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4
      Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4

      Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142151

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Ручка на черенке
      		Нет
      Ширина ковша, мм
      		512
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Снеговая лопата без черенка 512х408мм, морозостойкий пластик СИБРТЕХ Россия 61589 - эффективный в очистке снега инструмент с усиленным ковшом и тулейкой для возможности крепления черенка. Материалом рабочей части служит специализированный морозоустойчивый полимер. Кромка ковша оснащена алюминиевой накладкой заостренной формы, которая позволяет справляться с уборкой смерзшегося снежного покрова, при этом оставляя ровную поверхность. Тулейка не боится высоких нагрузок, она позволяет прилагать большие усилия и убирать тяжелый снег или лед.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы