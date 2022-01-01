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Мойка высокого давления Karcher K 4.200 1.637-400
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 4.200 1.637-400
    Арт. Х103136
    Мойка высокого давления Karcher K 4.200 1.637-400

      Мойка высокого давления Karcher K 4.200 1.637-400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103136

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		11.3
      Габариты, мм
      		300x290x805
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления Karcher K 4.200 1.637-400 легко справится с уборкой террасы, очистки автомобиля или велосипеда. Благодаря установленному электромотору водяного охлаждения гарантируется продолжительный срок службы. Большие колеса и телескопическая алюминиевая трубка-рукоятка способствуют облегчению перевозки агрегата по рабочей площадке. Максимальная производительность составляет 440 л/ч.

        Преимущества

        • Надежный двигатель водяного охлаждения
        • Алюминиевая телескопическая рукоятка
        • Всасывающий шланг для химии
        • Хранение аксессуаров на задней стенке аппарата
        • Производительность достигает 440 л/ч