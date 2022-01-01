Мойка высокого давления Karcher K 4.200 1.637-400
Арт. Х103136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11.3
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Габариты, мм
|300x290x805
- Аппарат высокого давления Karcher K 4.200 1.637-400 легко справится с уборкой террасы, очистки автомобиля или велосипеда. Благодаря установленному электромотору водяного охлаждения гарантируется продолжительный срок службы. Большие колеса и телескопическая алюминиевая трубка-рукоятка способствуют облегчению перевозки агрегата по рабочей площадке. Максимальная производительность составляет 440 л/ч.
Преимущества
- Надежный двигатель водяного охлаждения
- Алюминиевая телескопическая рукоятка
- Всасывающий шланг для химии
- Хранение аксессуаров на задней стенке аппарата
- Производительность достигает 440 л/ч