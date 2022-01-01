Мойка высокого давления Karcher K 4.200 1.637-400

Преимущества

Надежный двигатель водяного охлаждения

Алюминиевая телескопическая рукоятка

Всасывающий шланг для химии

Хранение аксессуаров на задней стенке аппарата

Производительность достигает 440 л/ч

Аппарат высокого давления Karcher K 4.200 1.637-400 легко справится с уборкой террасы, очистки автомобиля или велосипеда. Благодаря установленному электромотору водяного охлаждения гарантируется продолжительный срок службы. Большие колеса и телескопическая алюминиевая трубка-рукоятка способствуют облегчению перевозки агрегата по рабочей площадке. Максимальная производительность составляет 440 л/ч.