Преимущества

Давление до 120 бар

Производительность - 360 л/час

Эргономичный пистолет

Длина шланга составляет 5 м

Мойка высокого давления CHAMPION HP6140 подойдет для мытья автомобиля, садовых дорожек, мотоциклов, скутеров. Имеет асинхронный двигатель, который отличается тем, что у него нет подвижных (трущихся) контактов, поэтому он практически не требует обслуживания. Имеется встроенная емкость для моющего средства, объемом 0.57 л. Подающий шланг и турбораспылитель приобретаются отдельно.