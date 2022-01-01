Мойка высокого давления Champion HP6140
Арт. champion_768
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|11.7
|
Габариты, мм
|700x350x350
- Мойка высокого давления CHAMPION HP6140 подойдет для мытья автомобиля, садовых дорожек, мотоциклов, скутеров. Имеет асинхронный двигатель, который отличается тем, что у него нет подвижных (трущихся) контактов, поэтому он практически не требует обслуживания. Имеется встроенная емкость для моющего средства, объемом 0.57 л. Подающий шланг и турбораспылитель приобретаются отдельно.
Преимущества
- Давление до 120 бар
- Производительность - 360 л/час
- Эргономичный пистолет
- Длина шланга составляет 5 м