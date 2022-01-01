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Мойка высокого давления Champion HP6140
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Champion HP6140
    Арт. champion_768
    Мойка высокого давления Champion HP6140
    Мойка высокого давления Champion HP6140
    Мойка высокого давления Champion HP6140
      Мойка высокого давления Champion HP6140
      Мойка высокого давления Champion HP6140
      Мойка высокого давления Champion HP6140

      Мойка высокого давления Champion HP6140

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_768

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11.7
      Габариты, мм
      		700x350x350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления CHAMPION HP6140 подойдет для мытья автомобиля, садовых дорожек, мотоциклов, скутеров. Имеет асинхронный двигатель, который отличается тем, что у него нет подвижных (трущихся) контактов, поэтому он практически не требует обслуживания. Имеется встроенная емкость для моющего средства, объемом 0.57 л. Подающий шланг и турбораспылитель приобретаются отдельно.

        Преимущества

        • Давление до 120 бар
        • Производительность - 360 л/час
        • Эргономичный пистолет
        • Длина шланга составляет 5 м