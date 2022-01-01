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Уличный газовый обогреватель Master Patio BP13
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Тепловентиляторы
    Уличный газовый обогреватель Master Patio BP13
    Арт. 7042378
    Уличный газовый обогреватель Master Patio BP13

      Уличный газовый обогреватель Master Patio BP13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 7042378

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Макс. мощность, Вт
      		1300
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Уличный газовый обогреватель Master Patio BP 13 используется для обогрева открытой площади, например, террасы в кафе или ресторане. Устройство изготовлено из нержавеющей стали и имеет антикоррозийное покрытие. Обогреватель работает на пропане и обладает пьезоподжигом.

        Преимущества

        • Пьезоподжиг
        • Давление - 37 мбар
        • Расход топлива - 640-1230 г/ч
        • Возможность регулировки мощности - 5-13 Вт
        • Диаметр отражателя - 813 мм
        • Корпус уличного газового обогревателя Master Patio BP 13 выполнен из нержавеющая стали
        • Антикоррозийное покрытие
        • Применяется на открытой площади