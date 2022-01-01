Уличный газовый обогреватель Master Patio BP13
Арт. 7042378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Макс. мощность, Вт
|1300
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Функция поворота
|Нет
- Уличный газовый обогреватель Master Patio BP 13 используется для обогрева открытой площади, например, террасы в кафе или ресторане. Устройство изготовлено из нержавеющей стали и имеет антикоррозийное покрытие. Обогреватель работает на пропане и обладает пьезоподжигом.
Преимущества
- Пьезоподжиг
- Давление - 37 мбар
- Расход топлива - 640-1230 г/ч
- Возможность регулировки мощности - 5-13 Вт
- Диаметр отражателя - 813 мм
- Корпус уличного газового обогревателя Master Patio BP 13 выполнен из нержавеющая стали
- Антикоррозийное покрытие
- Применяется на открытой площади