Уличный газовый обогреватель Master Patio BP13

Преимущества

Пьезоподжиг

Давление - 37 мбар

Расход топлива - 640-1230 г/ч

Возможность регулировки мощности - 5-13 Вт

Диаметр отражателя - 813 мм

Корпус уличного газового обогревателя Master Patio BP 13 выполнен из нержавеющая стали

Антикоррозийное покрытие

Применяется на открытой площади

Уличный газовый обогреватель Master Patio BP 13 используется для обогрева открытой площади, например, террасы в кафе или ресторане. Устройство изготовлено из нержавеющей стали и имеет антикоррозийное покрытие. Обогреватель работает на пропане и обладает пьезоподжигом.