Защитные очки Esab 2033 Origo Spec

Преимущества

Длительный срок службы

Легкие и прочные

Наличие нескользящей носовой упоры

Очки защитные Warrior Spec (зетемненные; DIN 5) ESAB предназначены для защиты глаз от инфракрасного и ультрафиолетового излучения при проведении газосварки, газовой и плазменной резки. Линзы имеют прочное покрытие, что обеспечивает длительный срок службы без ухудшения оптических свойств. Очки оснащены легкой оправой и мягкими дужками, благодаря чему обеспечивается прочный обхват головы и отсутствие давления на височную область. Нескользящие носовые упоры делают ношение очков более комфортным. Линзы имеют 1 оптический класс и степень затемнения DIN 5