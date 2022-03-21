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Защитные очки Esab 2033 Origo Spec
5.0
2
Найти аналог
Очки
    Защитные очки Esab 2033 Origo Spec
    Арт. X13280385
    5.0
    2
    Защитные очки Esab 2033 Origo Spec

      Защитные очки Esab 2033 Origo Spec

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280385
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки защитные Warrior Spec (зетемненные; DIN 5) ESAB предназначены для защиты глаз от инфракрасного и ультрафиолетового излучения при проведении газосварки, газовой и плазменной резки. Линзы имеют прочное покрытие, что обеспечивает длительный срок службы без ухудшения оптических свойств. Очки оснащены легкой оправой и мягкими дужками, благодаря чему обеспечивается прочный обхват головы и отсутствие давления на височную область. Нескользящие носовые упоры делают ношение очков более комфортным. Линзы имеют 1 оптический класс и степень затемнения DIN 5

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Легкие и прочные
        • Наличие нескользящей носовой упоры