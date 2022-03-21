Защитные очки Esab 2033 Origo Spec
Арт. X13280385
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки защитные Warrior Spec (зетемненные; DIN 5) ESAB предназначены для защиты глаз от инфракрасного и ультрафиолетового излучения при проведении газосварки, газовой и плазменной резки. Линзы имеют прочное покрытие, что обеспечивает длительный срок службы без ухудшения оптических свойств. Очки оснащены легкой оправой и мягкими дужками, благодаря чему обеспечивается прочный обхват головы и отсутствие давления на височную область. Нескользящие носовые упоры делают ношение очков более комфортным. Линзы имеют 1 оптический класс и степень затемнения DIN 5
Преимущества
- Длительный срок службы
- Легкие и прочные
- Наличие нескользящей носовой упоры