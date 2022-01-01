Очки защитные Hammer ACTIV O15 11535
Арт. X13280371
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Современные защитные очки с увеличенным обзором. Защитное стекло выполнено из прозрачного поликарбоната с покрытием, обеспечивающим дополнительную прочность и защиту от запотевания. Рекомендуются при работу с химическими веществами, растворами кислот, щелочей. Защищают глаза пользователя не только спереди, но и сбоку от высокоскоростных частиц и УФ-излучения.