Очки защитные Hammer ACTIV O15 11535

Современные защитные очки с увеличенным обзором. Защитное стекло выполнено из прозрачного поликарбоната с покрытием, обеспечивающим дополнительную прочность и защиту от запотевания. Рекомендуются при работу с химическими веществами, растворами кислот, щелочей. Защищают глаза пользователя не только спереди, но и сбоку от высокоскоростных частиц и УФ-излучения.