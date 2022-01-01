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Очки защитные Hammer ACTIV O15 11535
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Очки
    Очки защитные Hammer ACTIV O15 11535
    Арт. X13280371
    Очки защитные Hammer ACTIV O15 11535

      Очки защитные Hammer ACTIV O15 11535

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280371

      Характеристики

      Производитель
      		Hammer
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Современные защитные очки с увеличенным обзором. Защитное стекло выполнено из прозрачного поликарбоната с покрытием, обеспечивающим дополнительную прочность и защиту от запотевания. Рекомендуются при работу с химическими веществами, растворами кислот, щелочей. Защищают глаза пользователя не только спереди, но и сбоку от высокоскоростных частиц и УФ-излучения.