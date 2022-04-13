Защитные очки Росомз ОЗ4-Г3 Прогресс 13433
Арт. Х15398
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Защитные открытые очки РОСОМЗ О34 PROGRESS 7 13433 используются газосварщиками при выполнении сварки и резки. Отличаются первым классом оптики. Стекло очков устойчиво к царапинам, воздействию абразива и агрессивных химических веществ. В корпусе проделаны отверстия для вентиляции, что способствует хорошему воздухообмену в подочковом пространстве. Светофильтр 7.
Преимущества
- Первый класс оптики
- Стекло очков устойчиво к царапинам
- В корпусе проделаны отверстия для вентиляции