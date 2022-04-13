Защитные очки Росомз ОЗ4-Г3 Прогресс 13433

Преимущества

Первый класс оптики

Стекло очков устойчиво к царапинам



В корпусе проделаны отверстия для вентиляции



Защитные открытые очки РОСОМЗ О34 PROGRESS 7 13433 используются газосварщиками при выполнении сварки и резки. Отличаются первым классом оптики. Стекло очков устойчиво к царапинам, воздействию абразива и агрессивных химических веществ. В корпусе проделаны отверстия для вентиляции, что способствует хорошему воздухообмену в подочковом пространстве. Светофильтр 7.