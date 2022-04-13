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Защитные очки Росомз ОЗ4-Г3 Прогресс 13433
4.5
2
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Очки
    Защитные очки Росомз ОЗ4-Г3 Прогресс 13433
    Арт. Х15398
    4.5
    2
    Защитные очки Росомз ОЗ4-Г3 Прогресс 13433

      Защитные очки Росомз ОЗ4-Г3 Прогресс 13433

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15398
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитные открытые очки РОСОМЗ О34 PROGRESS 7 13433 используются газосварщиками при выполнении сварки и резки. Отличаются первым классом оптики. Стекло очков устойчиво к царапинам, воздействию абразива и агрессивных химических веществ. В корпусе проделаны отверстия для вентиляции, что способствует хорошему воздухообмену в подочковом пространстве. Светофильтр 7.

        Преимущества

        • Первый класс оптики
        • Стекло очков устойчиво к царапинам
        • В корпусе проделаны отверстия для вентиляции