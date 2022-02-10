Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Защитные очки Росомз Спектр 02-Г1 10231
5.0
1
Найти аналог
Очки
    Защитные очки Росомз Спектр 02-Г1 10231
    Арт. X13280372
    5.0
    1
    Защитные очки Росомз Спектр 02-Г1 10231

      Защитные очки Росомз Спектр 02-Г1 10231

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280372
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Современные очки универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня

        Преимущества

        • Новый ультрасовременный улучшенный корпус с вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, которые исключают попадание пыли и твердых частиц в пространство под очками
        • Защитное стекло из оптически прозрачного упрочненного минерального стекла сверхустойчиво к истиранию и царапанию, интенсивному воздействию абразива, воздействию агрессивных химических вещевтв, брызгам и искрам металла, повышенным температурам, защита от твердых частиц с кинетической энергией до 0,6 Дж
        • Защита от УФ-излучения
        • Регулируемый по длине заушник для индивидуального комфортного ношения