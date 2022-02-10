Защитные очки Росомз Спектр 02-Г1 10231
Арт. X13280372
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Защита от лазера
|Нет
|
Защита от паров и брызг
|Нет
- Современные очки универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня
Преимущества
- Новый ультрасовременный улучшенный корпус с вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, которые исключают попадание пыли и твердых частиц в пространство под очками
- Защитное стекло из оптически прозрачного упрочненного минерального стекла сверхустойчиво к истиранию и царапанию, интенсивному воздействию абразива, воздействию агрессивных химических вещевтв, брызгам и искрам металла, повышенным температурам, защита от твердых частиц с кинетической энергией до 0,6 Дж
- Защита от УФ-излучения
- Регулируемый по длине заушник для индивидуального комфортного ношения