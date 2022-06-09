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Подогреватель газов ПТК ПЭГ-3
5.0
2
Найти аналог
Аргоновые редукторы
    Подогреватель газов ПТК ПЭГ-3
    Арт. Ю00000025430
    5.0
    2
    Подогреватель газов ПТК ПЭГ-3

      Подогреватель газов ПТК ПЭГ-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000025430
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		105х75
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подогреватель ПТК ПЭГ-3 предназначен для подогрева углекислого газа, поступающего в редуктор-регулятор расхода при дуговой полуавтоматической и автоматической сварке, а также наплавке непрерывным плавящимся электродом (проволокой) в среде защитных газов

        Преимущества

        • Используется для комплектации сварочных постов с целью избежания «замерзания» редуктора-регулятора, обеспечивая его работоспособность
        • Работает в автоматическом режиме и не требует контроля температуры
        • Совместим со всеми регуляторами расхода