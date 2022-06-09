Подогреватель газов ПТК ПЭГ-3

Преимущества

Используется для комплектации сварочных постов с целью избежания «замерзания» редуктора-регулятора, обеспечивая его работоспособность

Работает в автоматическом режиме и не требует контроля температуры

Совместим со всеми регуляторами расхода



Подогреватель ПТК ПЭГ-3 предназначен для подогрева углекислого газа, поступающего в редуктор-регулятор расхода при дуговой полуавтоматической и автоматической сварке, а также наплавке непрерывным плавящимся электродом (проволокой) в среде защитных газов