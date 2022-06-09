Подогреватель газов ПТК ПЭГ-3
Арт. Ю00000025430
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|105х75
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Класс товара
|бытовой
- Подогреватель ПТК ПЭГ-3 предназначен для подогрева углекислого газа, поступающего в редуктор-регулятор расхода при дуговой полуавтоматической и автоматической сварке, а также наплавке непрерывным плавящимся электродом (проволокой) в среде защитных газов
Преимущества
- Используется для комплектации сварочных постов с целью избежания «замерзания» редуктора-регулятора, обеспечивая его работоспособность
- Работает в автоматическом режиме и не требует контроля температуры
- Совместим со всеми регуляторами расхода