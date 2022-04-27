Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1325 мм, шаг 14)
Арт. Х12403348
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Назначение
|дерево, металл
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Длина, мм
|1325
- Пильное полотно по металлу Jet М42 PC13.1325.14S-P для ленточнопильных станков HVBS-34VS. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.
Преимущества
- Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
- Длина 1325 мм
- Ширина 13 мм
- Толщина 0,65 мм
- Постоянный шаг зубьев 14 TPI