Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1325 мм, шаг 14)

Преимущества

Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез

Длина 1325 мм

Ширина 13 мм

Толщина 0,65 мм

Постоянный шаг зубьев 14 TPI

Пильное полотно по металлу Jet М42 PC13.1325.14S-P для ленточнопильных станков HVBS-34VS. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.