Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12
Арт. Х124035794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Назначение
|дерево, металл
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Длина, мм
|1440
- Пильное полотно по металлу Jet М42 PC13.1440.8.12 для ленточнопильных станков Jet J-349V. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.
Преимущества
- Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
- Длина 1440 мм
- Ширина 13 мм
- Толщина 0,65 мм
- Переменный шаг зубьев 8/12 TPI