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Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12
5.0
1
1 690 ₽
Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12
    Арт. Х124035794
    5.0
    1
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12

      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, шаг 8/12 TPI) PC13.1440.8.12

      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х124035794
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Назначение
      		дерево, металл
      Длина, мм
      		1440
      Все характеристики
      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильное полотно по металлу Jet М42 PC13.1440.8.12 для ленточнопильных станков Jet J-349V. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.

        Преимущества

        • Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
        • Длина 1440 мм
        • Ширина 13 мм
        • Толщина 0,65 мм
        • Переменный шаг зубьев 8/12 TPI