Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14
5.0
2
Найти аналог
Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14
    Арт. Х12403801
    5.0
    2
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14

      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403801
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Назначение
      		дерево, металл
      Длина, мм
      		1440
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно пильное JET PC13.1440.10.14 - биметаллическое полотно М42 с зубьями из быстрорежущей стали, используется с ленточнопильными станками JET J-349V. Полотно подходит для работы с основными марками стали, нержавеющими, жаропрочными, цветными металлами. Срок пригодности полотна колеблется в пределах 140 - 160 ч. В процессе работы в металле одновременно должно находиться не менее 3-х зубьев полотна, так как меньшее количество может привести к поломке.

        Преимущества

        • Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
        • Длина 1440 мм
        • Ширина 13 мм
        • Толщина 0,65 мм
        • Переменный шаг зубьев 14 TPI
        • Bспользуется с ленточнопильными станками JET