Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14

Преимущества

Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез

Длина 1440 мм

Ширина 13 мм

Толщина 0,65 мм

Переменный шаг зубьев 14 TPI

Bспользуется с ленточнопильными станками JET

Полотно пильное JET PC13.1440.10.14 - биметаллическое полотно М42 с зубьями из быстрорежущей стали, используется с ленточнопильными станками JET J-349V. Полотно подходит для работы с основными марками стали, нержавеющими, жаропрочными, цветными металлами. Срок пригодности полотна колеблется в пределах 140 - 160 ч. В процессе работы в металле одновременно должно находиться не менее 3-х зубьев полотна, так как меньшее количество может привести к поломке.