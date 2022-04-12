Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 10/14 TPI) PC13.1440.10.14
Арт. Х12403801
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Назначение
|дерево, металл
|
Длина, мм
|1440
- Полотно пильное JET PC13.1440.10.14 - биметаллическое полотно М42 с зубьями из быстрорежущей стали, используется с ленточнопильными станками JET J-349V. Полотно подходит для работы с основными марками стали, нержавеющими, жаропрочными, цветными металлами. Срок пригодности полотна колеблется в пределах 140 - 160 ч. В процессе работы в металле одновременно должно находиться не менее 3-х зубьев полотна, так как меньшее количество может привести к поломке.
Преимущества
- Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
- Длина 1440 мм
- Ширина 13 мм
- Толщина 0,65 мм
- Переменный шаг зубьев 14 TPI
- Bспользуется с ленточнопильными станками JET