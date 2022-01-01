Прижим пакетной резки Stalex на рольгангах - предназначен для фиксации длинномерных заготовок в пакет (т.е. нескольких заготовок одновременно) на рольгангах. При подаче к станку, а также при зажатии в тисках на ленточнопильном станке длинные заготовки небольшого размера могут расползаться и терять форму пакета – что приводит к дополнительной потере времени и точности пиления. Прижим притягивает и фиксирует пакет прямоугольных заготовок ходовым винтом при помощи ручного вращения.В не притянутом состоянии корпус прижима свободно перемещается через боковины рольганга.При вращении ходового винта корпус прижима поднимается вверх относительно рольганга, за счёт этого корпус прижима надёжно фиксируется о боковины рольганга. Максимальная ёмкость пакета – 265х165мм, в стандартном комплекте одна пластина под ходовой винт – 100х200х5мм.Пакетная резка применяется при массовой вырезке однотипных деталей. Сущность пакетной резки состоит в том, что несколько заготовок разрезают одновременно за один проход пилы. Это обеспечивает высокую точность и повторяемость реза. Пакеты могут быть различной толщины. Использование прижимов значительно увеличивает производительность, сокращает трудозатраты и затраты времени на обработку одной заготовки.