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Редуктор БАМЗ РВ-90
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Углекислые редукторы
    Редуктор БАМЗ РВ-90
    Арт. 713102
    Редуктор БАМЗ РВ-90

      Редуктор БАМЗ РВ-90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 713102

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		145х165х170
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редуктор газовый БАМЗ РВ-90 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность