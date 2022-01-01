Редуктор БАМЗ РВ-90
Арт. 713102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|145х165х170
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор газовый БАМЗ РВ-90 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность