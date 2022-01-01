Горелка газовая Рекорд M-24 8005152 применяется на аппаратах для MIG/MAG-сварки с евроразъемом. Горелка предназначена для профессионального применения, способна работать на сварочном токе до 250А. Горелка произведена с применением современных технологий, имеет высокое качество и разумную стоимость. Используется с проволоками диаметром 0.8-1.2 мм.