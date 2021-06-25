Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газозащитный респиратор с патроном марки А 494 РПГ-67
5.0
3
390 ₽
Респираторы
    Газозащитный респиратор с патроном марки А 494 РПГ-67
    Арт. Х15330
    5.0
    3
    Газозащитный респиратор с патроном марки А 494 РПГ-67

      Газозащитный респиратор с патроном марки А 494 РПГ-67

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15330
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Спецодежда 2000
      Страна производства
      		Китай
      Тип
      		полумаска
      Класс защиты
      		FFP1
      Тип респиратора
      		многоразовый
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Респиратор РПГ 67 купить стоит с целью предохранения дыхательных органов от вдыхания вредоносных веществ, которые могут содержаться в воздухе в виде мелких частиц или газообразных паров. В частности, респиратор фильтрующий РПГ 67 защищает от опасного, токсичного или ядовитого газа, который может появиться в процессе производства. Это компактное устройство, которое удобно носить на промышленных предприятиях в течение всего рабочего дня. Оно не требует специального обслуживания, не ограничивает поле зрения и минимизирует вред, наносимый организму человека при вдыхании токсичного воздуха. Качество полумаски РПГ 67 гарантирует ее плотное примыкание к лицу вне зависимости от его формы и размера.

        Преимущества респиратора противогазового РПГ 67:

        • Небольшие размеры;
        • Плотность прилегания;
        • Удобство в носке;
        • Прочность и надежность.

        Комплектация:

        • Респиратор;
        • Упаковка.