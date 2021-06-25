Газозащитный респиратор с патроном марки А 494 РПГ-67

Респиратор РПГ 67 купить стоит с целью предохранения дыхательных органов от вдыхания вредоносных веществ, которые могут содержаться в воздухе в виде мелких частиц или газообразных паров. В частности, респиратор фильтрующий РПГ 67 защищает от опасного, токсичного или ядовитого газа, который может появиться в процессе производства. Это компактное устройство, которое удобно носить на промышленных предприятиях в течение всего рабочего дня. Оно не требует специального обслуживания, не ограничивает поле зрения и минимизирует вред, наносимый организму человека при вдыхании токсичного воздуха. Качество полумаски РПГ 67 гарантирует ее плотное примыкание к лицу вне зависимости от его формы и размера.

Преимущества респиратора противогазового РПГ 67:

Небольшие размеры;

Плотность прилегания;

Удобство в носке;

Прочность и надежность.

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