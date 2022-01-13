Резак сварочный ацетиленовый Донмет РГР-142А 9/9, для резки

Преимущества

Выходное соединение - М16х1.5

Диаметр ниппеля - 9/9 мм

Длина модели - 500 мм

Расход рабочего газа - 0.33 куб м /ч

Инжекторный тип инструмента

Простота применения

Ацетиленовый резак Донмет Р1 142А 9/9 СВ000000026 - это ручной инструмент для резания углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 100 мм. Модель широко применяется на предприятиях по переработке металлолома. Устройство отличается высоким уровнем безопасности: конструктивные решения исключают возможность самовозгорания газа внутри резака. Вентильная система защищена от изнашивания при помощи специальной смазки.