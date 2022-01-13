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Резак сварочный ацетиленовый Донмет РГР-142А 9/9, для резки
5.0
1
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Резаки
    Резак сварочный ацетиленовый Донмет РГР-142А 9/9
    Арт. 70605
    5.0
    1
    Резак сварочный ацетиленовый Донмет РГР-142А 9/9, для резки
    Резак сварочный ацетиленовый Донмет РГР-142А 9/9, для резки
      Резак сварочный ацетиленовый Донмет РГР-142А 9/9, для резки
      Резак сварочный ацетиленовый Донмет РГР-142А 9/9, для резки

      Резак сварочный ацетиленовый Донмет РГР-142А 9/9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70605
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Класс товара
      		профессиональный
      Угол наклона головной части резака, град
      		90
      Все характеристики
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ацетиленовый резак Донмет Р1 142А 9/9 СВ000000026 - это ручной инструмент для резания углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 100 мм. Модель широко применяется на предприятиях по переработке металлолома. Устройство отличается высоким уровнем безопасности: конструктивные решения исключают возможность самовозгорания газа внутри резака. Вентильная система защищена от изнашивания при помощи специальной смазки.

        Преимущества

        • Выходное соединение - М16х1.5
        • Диаметр ниппеля - 9/9 мм
        • Длина модели - 500 мм
        • Расход рабочего газа - 0.33 куб м /ч
        • Инжекторный тип инструмента
        • Простота применения