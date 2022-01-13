Резак сварочный ацетиленовый Донмет РГР-142А 9/9, для резки

Резак сварочный ацетиленовый Донмет РГР-142А 9/9
Арт. 70605
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Класс товара
|профессиональный
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Угол наклона головной части резака, град
|90
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- Ацетиленовый резак Донмет Р1 142А 9/9 СВ000000026 - это ручной инструмент для резания углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 100 мм. Модель широко применяется на предприятиях по переработке металлолома. Устройство отличается высоким уровнем безопасности: конструктивные решения исключают возможность самовозгорания газа внутри резака. Вентильная система защищена от изнашивания при помощи специальной смазки.
Преимущества
- Выходное соединение - М16х1.5
- Диаметр ниппеля - 9/9 мм
- Длина модели - 500 мм
- Расход рабочего газа - 0.33 куб м /ч
- Инжекторный тип инструмента
- Простота применения