Сопло газораспределительное Сварог ICS0700 (18 мм) для горелки MS 40
Арт. X13110520
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Сварог ICS0700 предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Применяется на горелке — Сварог MS 40. Диаметр — 18 мм.
Преимущества
- Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
- Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны