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Сопло газораспределительное Сварог ICS0700 (18 мм) для горелки MS 40
5.0
2
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Сопла
    Сопло газораспределительное Сварог ICS0700 (18 мм) для горелки MS 40
    Арт. X13110520
    5.0
    2
    Сопло газораспределительное Сварог ICS0700 (18 мм) для горелки MS 40

      Сопло газораспределительное Сварог ICS0700 (18 мм) для горелки MS 40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13110520
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло Сварог ICS0700 предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Применяется на горелке — Сварог MS 40. Диаметр — 18 мм.

        Преимущества

        • Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
        • Используется для работы в стандартных условиях  для  интенсивной газовой защиты сварочной ванны