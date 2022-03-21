Сопло газораспределительное Сварог ICS0700 (18 мм) для горелки MS 40

Преимущества

Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации

Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны

Сопло Сварог ICS0700 предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Применяется на горелке — Сварог MS 40. Диаметр — 18 мм.