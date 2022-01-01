Сварочная проволока ER 308LSi Weldo (0.8мм, 15 кг)

Преимущества

Устойчивая дуга

Качественный шов

Сварочная нержавеющая проволока ER 308LSi Weldo (0.8мм, 15 кг) активно используется в машиностроительной, химической, нефтяной и пищевой отраслях для достижения максимального качества сварочного соединений, которые выдерживают высокие ударные и температурные нагрузки. А также применима при изготовлении трубопровода, емкостей, бойлеров, находящихся под высоким давлением, ограждений и других бытовых изделий.