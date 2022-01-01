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Сварочная проволока ER 308LSi Weldo (0.8мм, 15 кг)
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Сварочная проволока
    Сварочная проволока ER 308LSi Weldo (0.8мм, 15 кг)
    Арт. X132646111
    Сварочная проволока ER 308LSi Weldo (0.8мм, 15 кг)

      Сварочная проволока ER 308LSi Weldo (0.8мм, 15 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132646111

      Характеристики

      Производитель
      		Weldo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочная нержавеющая проволока ER 308LSi Weldo (0.8мм, 15 кг) активно используется в машиностроительной, химической, нефтяной и пищевой отраслях для достижения максимального качества сварочного соединений, которые выдерживают высокие ударные и температурные нагрузки. А также применима при изготовлении трубопровода, емкостей, бойлеров, находящихся под высоким давлением, ограждений и других бытовых изделий.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов