Сварочная проволока ER 308LSi Weldo (0.8мм, 15 кг)
Арт. X132646111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в катушках
- Сварочная нержавеющая проволока ER 308LSi Weldo (0.8мм, 15 кг) активно используется в машиностроительной, химической, нефтяной и пищевой отраслях для достижения максимального качества сварочного соединений, которые выдерживают высокие ударные и температурные нагрузки. А также применима при изготовлении трубопровода, емкостей, бойлеров, находящихся под высоким давлением, ограждений и других бытовых изделий.
Преимущества
- Устойчивая дуга
- Качественный шов