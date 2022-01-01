Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
Найти аналог
Патроны для сверлильных станков
    Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
    Арт. jet_876
    Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
    Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
    Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
    Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
    Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
      Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
      Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
      Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
      Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
      Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ

      Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_876

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.59
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный патрон JET 3-16 мм/В16 является одной из основных оснасток для выполнения сверлильных работ на токарном оборудовании компании JET. Оснастка используется для комплектации токарных станков моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V.

        Преимущества

        • Конструкция оснащена самодвижущимися и самоцентрирующимися кулачками
        • Зажимной патрон рассчитан на крепление режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью, диаметр которых составляет 3-16 мм
        • Внутренний конус патрона В16
        • В комплекте с патроном идет ключ, обеспечивающий прижимное действие
        • Приспособление устанавливается на оправку в заднюю бабку станка