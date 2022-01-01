Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ
Арт. jet_876
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Цвет
|серый
|
Вес, кг
|0.59
- Сверлильный патрон JET 3-16 мм/В16 является одной из основных оснасток для выполнения сверлильных работ на токарном оборудовании компании JET. Оснастка используется для комплектации токарных станков моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V.
Преимущества
- Конструкция оснащена самодвижущимися и самоцентрирующимися кулачками
- Зажимной патрон рассчитан на крепление режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью, диаметр которых составляет 3-16 мм
- Внутренний конус патрона В16
- В комплекте с патроном идет ключ, обеспечивающий прижимное действие
- Приспособление устанавливается на оправку в заднюю бабку станка