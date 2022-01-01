Сверлильный патрон Jet 3-16 мм/В16 под ключ

Преимущества

Конструкция оснащена самодвижущимися и самоцентрирующимися кулачками

Зажимной патрон рассчитан на крепление режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью, диаметр которых составляет 3-16 мм

Внутренний конус патрона В16

В комплекте с патроном идет ключ, обеспечивающий прижимное действие

Приспособление устанавливается на оправку в заднюю бабку станка

Сверлильный патрон JET 3-16 мм/В16 является одной из основных оснасток для выполнения сверлильных работ на токарном оборудовании компании JET. Оснастка используется для комплектации токарных станков моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V.