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Сверлильный патрон heavy duty 3-15.8 мм под ключ
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Патроны
    Сверлильный патрон heavy duty 3-15.8 мм под ключ
    Арт. jet_909
    Сверлильный патрон heavy duty 3-15.8 мм под ключ
    Сверлильный патрон heavy duty 3-15.8 мм под ключ
      Сверлильный патрон heavy duty 3-15.8 мм под ключ
      Сверлильный патрон heavy duty 3-15.8 мм под ключ

      Сверлильный патрон heavy duty 3-15.8 мм под ключ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_909

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Родина бренда
      		Швейцария
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный патрон heavy duty представляет собой элемент основной оснастки, применяемой для выполнения сверлильных работ в тяжелых условиях на радиально-сверлильных станках серии JRD. Оснастка рассчитана на быструю установку и фиксацию сверл и других режущих инструментов диаметрами в диапазоне 3-15.8 мм. Патрон является приспособлением ключевого типа и комплектуется зажимным ключом, обеспечивающим жесткую фиксацию инструмента в патроне. Патрон имеет резьбовое крепление и посадку 1/2"-20UNF в шпиндель станков, имеющих внутреннюю резьбу. В процессе эксплуатации оснастки допускается радиальное биение 0,18 мм.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость