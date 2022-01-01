Сверлильный патрон heavy duty 3-15.8 мм под ключ

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Сверлильный патрон heavy duty представляет собой элемент основной оснастки, применяемой для выполнения сверлильных работ в тяжелых условиях на радиально-сверлильных станках серии JRD. Оснастка рассчитана на быструю установку и фиксацию сверл и других режущих инструментов диаметрами в диапазоне 3-15.8 мм. Патрон является приспособлением ключевого типа и комплектуется зажимным ключом, обеспечивающим жесткую фиксацию инструмента в патроне. Патрон имеет резьбовое крепление и посадку 1/2"-20UNF в шпиндель станков, имеющих внутреннюю резьбу. В процессе эксплуатации оснастки допускается радиальное биение 0,18 мм.