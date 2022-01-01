Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 13-2 COD, оснащен контролем горения пламени, который обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поджиг происходит автоматически за счет встроенного гидродинамического генератора. Колонка включается автоматически и не требует постоянно горящего факела, достаточно включить горячую воду. Гидравлический клапан контролирует напор и в случае отсутствия напора автоматически отключает прибор.

Особенности и преимущества: