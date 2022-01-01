Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 13-2 COD
Арт. X1695688
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12
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Габариты, мм
|655x350x200
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 13-2 COD, оснащен контролем горения пламени, который обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поджиг происходит автоматически за счет встроенного гидродинамического генератора. Колонка включается автоматически и не требует постоянно горящего факела, достаточно включить горячую воду. Гидравлический клапан контролирует напор и в случае отсутствия напора автоматически отключает прибор.
Особенности и преимущества:
- Автоматический розжиг от встроенного гидрогенератора (технология HydroPower).
- Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды.
- Включается при давлении воды 0.35 Атм.
- Неограниченный период непрерывной работы.
- Предохранительный датчик от перегрева.
- Датчик контроля дымовых газов.
- Ионизационный контроль пламени.
- ЖК-дисплей для отображения температуры и кодов ошибок.
- Теплообменник изготовлен из высококачественной меди — срок службы 15 лет.
- Горелка из нержавеющей стали.