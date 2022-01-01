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Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 13-2 COD
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 13-2 COD
    Арт. X1695688
    Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 13-2 COD

      Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 13-2 COD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695688

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		12
      Габариты, мм
      		655x350x200
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 13-2 COD, оснащен контролем горения пламени, который обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поджиг происходит автоматически за счет встроенного гидродинамического генератора. Колонка включается автоматически и не требует постоянно горящего факела, достаточно включить горячую воду. Гидравлический клапан контролирует напор и в случае отсутствия напора автоматически отключает прибор. 

        Особенности и преимущества:

        • Автоматический розжиг от встроенного гидрогенератора (технология HydroPower).
        • Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды.
        • Включается при давлении воды 0.35 Атм.
        • Неограниченный период непрерывной работы.
        • Предохранительный датчик от перегрева.
        • Датчик контроля дымовых газов.
        • Ионизационный контроль пламени.
        • ЖК-дисплей для отображения температуры и кодов ошибок.
        • Теплообменник изготовлен из высококачественной меди — срок службы 15 лет.
        • Горелка из нержавеющей стали.