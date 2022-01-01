Водонагреватель BOSCH GWH 13-2 COP, пьезо

Преимущества:

Технически модель не изменилась, а просто идет под новым названием;

Модуляция мощности;

Производительность - 13 л/мин;

Устойчивая работа при низком давлении в водопроводе (0.1 атм);

Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;

Приготовление горячей воды в бытовых целях;

Размещение в жилых помещениях (например, на кухне);

Неограниченный период непрерывной работы;

Пьезоэлектрический розжиг;

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;

Предохранительный датчик от перегрева;

Датчик контроля дымовых газов;

Материал горелки - нержавеющая сталь;

Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.

Комплектация:

Инструкция.

Гарантийный талон.

Упаковка.

Водонагреватель Bosch WR 13-2 P23, с атмосферной горелкой. Розжиг происходит за счет встроенного пьезоэлемента. Колонка включается автоматически от включенного факела. Небольшие габаритные размеры позволяют разместить колонку в любом удобном месте. Водонагреватель оснащен контролем горения пламени, который обеспечивает безопасную эксплуатацию. Гидравлический клапан контролирует напор и в случае отсутствия напора автоматически отключает прибор. Раздельная регулировка мощности и потока воды обеспечивает точную настройку температуры воды. Цельный, медный теплообменник, со сроком службы более 15 лет. Встроенная защита от перегрева исключает выход из строя прибора. Датчик контроля отработавших газов гарантирует безопасность.